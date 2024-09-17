В Миллеровском районе Ростовской области вспыхнула трава, едва не сгорели дома

Всего за прошедшие сутки в Ростовской области произошел 31 пожар, 60 возгораний были ландшафтными. Напомним, шквалистый ветер сохраняется в регионе уже третьи сутки. В воскресенье из-за перехлеста проводов и человеческого фактора полыхали пожары в нескольких районах Дона.