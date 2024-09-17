В Миллеровском районе Ростовской области вспыхнула трава, едва не сгорели дома

В селе Волошино Ростовской области от огня защитили шесть жилых домов. Об этом сегодня, 17 сентября, рассказали в телеграм-канале ГУ МЧС России по донскому региону.
— В северной части села Волошино загорелась сухая трава на площади в 1,5 тысячи кв. метров. Пламя вплотную подошло к постройкам и перекинулось на тюки с сеном. Благодаря оперативным действиям удалось локализовать горение, — сообщили в МЧС.
Известно, что на месте происшествия задействовали 32 человека и восемь единиц техники. Также помощь оказали 12 добровольцев.
Всего за прошедшие сутки в Ростовской области произошел 31 пожар, 60 возгораний были ландшафтными. Напомним, шквалистый ветер сохраняется в регионе уже третьи сутки. В воскресенье из-за перехлеста проводов и человеческого фактора полыхали пожары в нескольких районах Дона.