В Казани автобус столкнулся с грузовиком, пострадали четыре человека

Во вторник, 17 сентября, в Казани при съезде с Оренбургского тракта на перекресток с проспектом Победы автобус № 33 столкнулся с грузовиком. По предварительным данным ГИБДД города, виновником аварии является водитель большегруза, он не уступил дорогу общественному транспорту.