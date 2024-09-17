В Казани автобус столкнулся с грузовиком, пострадали четыре человека

Во вторник, 17 сентября, в Казани при съезде с Оренбургского тракта на перекресток с проспектом Победы автобус № 33 столкнулся с грузовиком. По предварительным данным ГИБДД города, виновником аварии является водитель большегруза, он не уступил дорогу общественному транспорту.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверо из них получили травмы различной тяжести. На место происшествия прибыло несколько машин «скорой помощи». Как сообщают очевидцы, у автобуса разбито окно с левой стороны.