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В Казани автобус столкнулся с грузовиком, пострадали четыре человека

В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 30 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 сентября, в Казани при съезде с Оренбургского тракта на перекресток с проспектом Победы автобус № 33 столкнулся с грузовиком. По предварительным данным ГИБДД города, виновником аварии является водитель большегруза, он не уступил дорогу общественному транспорту.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, четверо из них получили травмы различной тяжести. На место происшествия прибыло несколько машин «скорой помощи». Как сообщают очевидцы, у автобуса разбито окно с левой стороны.