«Я убил человека, примите заявление»: 20-летний блогер Ешка зарезал политического активиста Виталия Иоффе в Петербурге и поехал на такси до отдела полиции

Убийство раскрыли достаточно быстро — по данным источника SPB.KP.RU, подозреваемый сам сдался полиции. Это 20-летний местный житель Александр С., который называл себя в Сети Ешкой и тоже был ранее замечен в пикетах. Блогер был приятелем активиста. Криминальная история так бы и осталась обычной «бытовухой», если бы не подробности одиозной жизни Ешки: он красил губы, волосы и ногти, а также носил женскую одежду, в том числе юбки, платья и чокеры.