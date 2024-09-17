«Я убил человека, примите заявление»: 20-летний блогер Ешка зарезал политического активиста Виталия Иоффе в Петербурге и поехал на такси до отдела полиции

Известного политического активиста из Петербурга Виталия Иоффе убили в ночь с 16 на 17 сентября. Тело 53-летнего мужчины с 20 ножевыми ранениями нашли в квартире на проспекте Науки. Информацию о его гибели подтвердил источник SPB.KP.RU и его дочь Елена. Иоффе знали в городе по одиночным пикетам и последующим административным задержаниям. Кроме этого он часто ходил в суды в качестве слушателя, не упуская из вида резонансные дела.
Убийство раскрыли достаточно быстро — по данным источника SPB.KP.RU, подозреваемый сам сдался полиции. Это 20-летний местный житель Александр С., который называл себя в Сети Ешкой и тоже был ранее замечен в пикетах. Блогер был приятелем активиста. Криминальная история так бы и осталась обычной «бытовухой», если бы не подробности одиозной жизни Ешки: он красил губы, волосы и ногти, а также носил женскую одежду, в том числе юбки, платья и чокеры.
В ночь на 17 сентября в личном Telegram-канале Александра появился пост с чистосердечным признанием.
— Я убил. Я не хочу в колонию, хочу за границу. Жду вашей помощи, — написал друг активиста и записал видео с его телом в качестве доказательства.
Друзья убийцы хаотично писали ему варианты, как пересечь границу. Кто-то предлагал сдаться. Позже Александр сказал, что сбежал и вызвал такси «Комфорт плюс» до границы за 7 тысяч рублей, но остановился в Выборге и пошел в полицию. Якобы совесть замучила. Вот только его поведение говорило об обратном.
— Я человека убил. Не хотите заявление принять? — спросил убийца у дежурного в отделении полиции и стал заливаться смехом.
В заявлении Александр попытался оправдаться, что напал на Иоффе в качестве самообороны. Якобы тот попытался изнасиловать его. Как было на самом деле — сейчас устанавливает полиция и Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
— О причинах убийства папы я могу только гадать. Я была знакома с Сашей и пока не знаю всю правду, — сообщила редакции дочь Виталия Иоффе.