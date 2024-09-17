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«Смотрит так, словно знает»: Как сейчас живет ростовчанка, которая внезапно родила ребенка после аборта

Ростовчанка отсудила 470 тысяч рублей морального вреда у врачей за аборт, после которого родился ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Виктория — мама в декрете. Сегодня 35-летняя женщина разрывается между домашними хлопотами, уходом за десятимесячным малышом и походами по судебным инстанциям. А еще ей нужно помочь с уроками дочери-второкласснице и сыну — ученику первого класса. Плюс — выкроить время на то, чтобы отвезти и забрать из секции.

А параллельно с этим ростовчанка пытается через суд добиться с трех больниц компенсации. Дело в том, что Виктории сделали аборт, после которого меньше, чем через девять месяцев, на свет появился малыш.

ТРЕТЬЯ БЕРЕМЕННОСТЬ.

Виктория не скрывает — становиться многодетной она и не планировала, и не хотела. После развода женщина осталась одна с двумя детьми. Все силы мать направила на то, чтобы поднять на ноги сына и дочь. Но так вышло, что встреча с бывшим мужем закончилась очередной беременностью.

На УЗИ ростовчанке сказали, что плод не развивается. В районной поликлинике на сроке беременности в 4,5 недели женщине дали направление на вакуумный аборт. Последний выполнили гинекологи одной из ростовских больниц.

— После этой процедуры мне не сделали контрольное УЗИ, а просто и отправили домой, — рассказала женщина «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».

После повторного УЗИ у женщины появилось много вопросам к врачам Алексей БУЛАТОВ

«ВОТ — РУЧКИ, ВОТ — НОЖКИ».

После аборта у Виктории ухудшилось самочувствие и поднялась температура. Она пошла все в ту же районную поликлинику. Решив, что у пациентки — воспаление, ей прописали курс антибиотиков. Но лечение не помогало:

— Кроме прочего у меня были проблемы с циклом. Через время я пошла на УЗИ в новую клинику. И вот представьте: специалист мне заявляет, что я беременна! Срок — 14,5 недель. Я не поверила и сказала, что такого быть не может!

И тут врач поворачивает монитор к пациентке со словами:

— Ну как не может?! Вот — ручки, вот — ножки, вот — головка, — эти слова врача Виктория запомнила навсегда.

Из клиники ростовчанка вышла словно в бреду.

— Я была в таком шоке, что вы даже представить не можете! С вопросами, которых было бесконечное количество, помчалась в районную поликлинику. Медики, узнав, что, несмотря на аборт, я все еще беременна, были удивлены не меньше моего. Вначале даже не нашлись, что ответить.

«НЮАНСЫ, КОНЕЧНО, ЕСТЬ».

Срок беременности был уже серьезным. Речи о прерывании больше не шло. Виктория стала морально готовиться к родам и искать работу.

— А с этим было непросто. Не каждый работодатель возьмет сотрудника, который одной ногой в декретном отпуске. К счастью, помогла дальняя родственница. Какое-то время работала бухгалтером на удаленке.

Несмотря на все, что мать перенесла во время беременности, малыш появился на свет без серьезных проблем со здоровьем.

— Нюансы, конечно, есть. Во-первых, так вышло, что во время моих естественных родов сыну сломали ручку. Сейчас сыну десять месяцев. Есть проблемы по линии невролога: неуверенно сидит. Врач считает, что это могли сказаться антибиотики, которые мне кололи во время беременности.

Пройдя через вакуумный аборт, ростовчанка вопреки всему стала мамой Алексей БУЛАТОВ

«У РЕБЕНКА — ОСОБОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ».

Виктория говорит, что ее малыш — обаятельный голубоглазка.

— Иногда смотрит так смышлено, словно знает какой-то секрет. Мой брат верит в то, что у ребенка — особое предназначение. Малыш ведь столько всего перенес, еще даже не появившись на свет!

Ростовчанка очень обижена на медиков. Она подала на них в суд и выиграла. В одном из районных судов Ростова пришли к выводу, что три медучреждения некачественно обследовали пациентку. Ответственными признали центр, где сделали первое УЗИ, поликлинику, которая направила женщину на аборт, и больницу, где прервали беременность. В итоге, все три медучреждения должны были выплатить ростовчанке 240 тысяч рублей.

Виктория же не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Ее она тоже выиграла. Ростовский областной суд назначил взыскать в пользу женщины 470 тысяч рублей в сумме со всех медучреждений.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.

Готовим кассацию.

— Однако суммы присужденных компенсаций не соответствуют существенности недостатков оказания медпомощи, — прокомментировал специалист по медицинскому праву Алексей Пешков. — Поэтому истцом в ближайшее время будет принято решение об оспаривании определения Ростоблсуда в кассационной инстанции.