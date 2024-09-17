В Донецке Ростовской области перекрыли дорогу из-за дыма от пожара

17 сентября в черте Донецка Ростовской области перекрыли дорогу из-за дыма от ландшафтного пожара. Об этом информируют в региональном управлении Госавтоинспекции.
— В связи с задымлением проезжей части перекрыто движение от улицы Братьев Дорошевых, 1 до Подтелкова, — говорится в сообщении.
Объехать закрытый участок пути можно от улицы Братьев Дорошевых до 3-го Микрорайона (дорога через Донецк).
Ранее в МЧС сообщили, что в Донецке вспыхнула трава в районе улицы Тракторной. Общая площадь горения, по последним данным, составляет 800 кв. метров. Известно, что пламя перекинулось на бесхозное строение, но угрозы населенному пункту нет.