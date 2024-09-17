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В Саткинском районе из-за задымления эвакуировали детский сад

Происшествие произошло сегодня, 17 сентября, в детском саду № 31 на улице Леонова в Бакале.

Происшествие произошло сегодня, 17 сентября, в детском саду № 31 на улице Леонова в Бакале. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Саткинского района.

По имеющимся данным, дым возник в электрощитовой дошкольного учреждения. Сотрудники детского сада и 53 ребенка были выведены на улицу и на время отправлены во второе здание. Прибывшие на место сотрудники пожарной части ликвидировали дым.

В администрации района также отметили, что ЧП обошлось без пострадавших. Специалистам предстоит провести в задымившемся помещении электрощитовой восстановительные работы. На это время все воспитанники детского сада будут посещать второе здание учреждения.

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