Дело против экс-адвоката Эльмана Пашаева. Главное

Следственный комитет России сообщил о задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева, против него возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. По версии следствия, Пашаев взял на себя обязательство освободить от ответственности по уголовному делу блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея за определенную сумму денег.
Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу.
По версии ведомства, Пашаев договорился с Алексеем и получил от него денежные средства в размере не менее 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов.
В рамках этого уголовного дела, по информации ТАСС, Алексея Блиновского признали потерпевшей стороной.
СКР опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, на котором ему сообщают о подозрении в мошенничестве. На кадрах видно, как Пашаева заводят в здание и спрашивают, ознакомился ли он с текстом обвинения, на что он отвечает утвердительно.
Ранее сообщалось об участии Пашаева в специальной военной операции, где он получил ранение под Угледаром в Донецкой народной республике. Он служил вместе с Алексеем Блиновским в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке выезда в Белоруссию на автомобиле. Ее отправили под домашний арест по обвинению в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании 43 млн рублей, «полученных преступным путем». В январе 2024 года блогера перевели в СИЗО из-за «повторных нарушений условий домашнего ареста».
Эльман Пашаев, ранее представлявший интересы актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за ДТП, был лишен адвокатского статуса в 2020 году из-за публичных заявлений по делу. Еще до громкого дела Ефремова Пашаев был уже трижды лишен лицензии. Первый раз — в 2011 г. за нарушение этики. В сентябре 2022 года он восстановил статус, но совет Федеральной палаты адвокатов обнаружил нарушения в процессе восстановления и аннулировала его.у