Дело против экс-адвоката Эльмана Пашаева. Главное

Эльман Пашаев, ранее представлявший интересы актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за ДТП, был лишен адвокатского статуса в 2020 году из-за публичных заявлений по делу. Еще до громкого дела Ефремова Пашаев был уже трижды лишен лицензии. Первый раз — в 2011 г. за нарушение этики. В сентябре 2022 года он восстановил статус, но совет Федеральной палаты адвокатов обнаружил нарушения в процессе восстановления и аннулировала его.у