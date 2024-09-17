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«Женщина в шоке, ребенок кричит»: Под Ростовом дерево упало на трехлетнего мальчика на детской площадке

В Батайске трехлетний ребенок попал в больницу после падения дерева на детскую площадку.
Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области трехлетний ребенок попал в больницу после того, как на детскую площадку упало дерево. Происшествие случилось 16 сентября в микрорайоне Авиагородок. Проверкой инцидента уже занялись следователи.

По словам жительницы Батайска Марины, около 12.30 она вместе с дочерью шла мимо детской площадки. В этот момент женщина услышала треск и крик ребенка и сразу побежала на шум.

— Смотрю: на детской площадке лежит дерево. Рядом сидит пенсионерка с маленьким мальчиком на руках. Женщина в шоке, ребенок кричит. У него кровь, вся спинка — в царапинах.

Дерево рухнуло на площадку, когда там играли дети. Фото: читатель «КП-Ростов-на-Дону».

Марина узнала, что пострадавшему малышу три года. Ребенок гулял с бабушкой. Кроме них на детской площадке был еще один ребенок — девочка постарше каталась на горке. В этот момент упало дерево.

— Девочка убежала. Надеюсь, отделалась только легким испугом. Какие травмы получил мальчик, я не знаю. Слава богу, был в сознании, мог двигаться. Я вызвала скорую помощь. Врачи сделали ему укол обезболивающего и увезли в больницу.

ОФИЦИАЛЬНО.

Как рассказали в региональном управлении СКР, в результате падения дерева ребенок получил ушибы мягких тканей и ссадины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

— Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

Расследование дела взяла на контроль областная прокуратура.

По словам очевидцев, ребенка госпитализировали. Фото: читатель «КП-Ростов-на-Дону».

Напомним, в конце августа в Ростове восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. Ребенка с ожогами ног госпитализировали. Позже в следственном управлении СК по области сообщили, что яма могла появиться из-за прорыва трубы.