В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что «пил водку и пиво и ничего не помнит», сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее СМИ опубликовали видео, как мужчина с размаху бьет девочку в одном из екатеринбургских супермаркетов. Отмечалось, что удар ребенку пришелся по голове. Как уточняла журналистам представитель МВД России Ирина Волк, шел розыск подозреваемого.
«Сотрудниками отдела полиции № 13 УМВД Екатеринбурга по горячим следам задержан и помещен под стражу подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке в торговой точке. Эта история с жутким видео из магазина вызвала широкий общественный резонанс», — сказал Горелых.
Он отметил, что подозреваемым оказался 54-летний неработающий местный житель, который и ранее нарушал закон.
«В настоящее время… (задержанный) дает объяснения сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией “огненной воды”, где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным, ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки», — отметил Горелых.
Полиция привлекла мужчину к административной ответственности и передала материалы в Следственный комитет. В управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.