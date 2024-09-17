В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине

«В настоящее время… (задержанный) дает объяснения сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией “огненной воды”, где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным, ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки», — отметил Горелых.