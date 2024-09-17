Пьяная омичка на машине влетела в троллейбус с 35 пассажирами

Во вторник, 17 сентября, в 11:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с участием троллейбуса.
Установлено, что 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При выезде с территории дома № 14 на улице Новокирпичной она не предоставила преимущество в движении и столкнулась с троллейбусом. Транспорт двигался по маршруту № 15 (ООТ «Романенко» — ООТ «Гашека»). В момент аварии в салоне находилось 35 пассажиров.
В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами была доставлена в больницу. От медицинского освидетельствования она отказалась.
В отношении омички было возбуждено административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.
Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.