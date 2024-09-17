Пьяная омичка на машине влетела в троллейбус с 35 пассажирами

Установлено, что 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При выезде с территории дома № 14 на улице Новокирпичной она не предоставила преимущество в движении и столкнулась с троллейбусом. Транспорт двигался по маршруту № 15 (ООТ «Романенко» — ООТ «Гашека»). В момент аварии в салоне находилось 35 пассажиров.