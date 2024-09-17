Новосибирский блогер признался в убийстве активиста в Санкт-Петербурге

— Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями. Производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте совершенного преступления, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.