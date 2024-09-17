Новосибирский блогер признался в убийстве активиста в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 20-летний блогер из Новосибирска явился в отдел полиции и признался в убийстве местного активиста. Правоохранители обнаружили тело жертвы с многочисленными ножевыми ранениями.
Как сообщает «Коммерсант», в совершении преступления сознался 20-летний новосибирец Александр Синько. Предположительно, молодой человек распивал алкоголь с 53-летним Виталием Иоффе в его квартире на проспекте Науки. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. В результате новосибирец нанес хозяину жилища порядка 20 ударов ножом.
Утром фигурант отправился в Выборг на такси и в местном отделе полиции сообщил о расправе над активистом.
По информации издания «Фонтанка», причиной ссоры, которая закончилась убийством, стало принуждение молодого человека к сексу со стороны старшего приятеля.
Сейчас в обстоятельствах гибели жителя Санкт-Петербурга разбираются следователи СКР.
— Следователь следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу работает на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины в квартире на проспекте Науки с множественными ножевыми ранениями. Производится фиксация следов, обнаружение и изъятие доказательств на месте совершенного преступления, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.