В столовой Второй гимназии на Казанской провалился потолок

Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Обед пришлось перенести, и сотрудники школы вывели учеников из помещения. Директор учебного заведения сказала «Фонтанке», что «лучше бы пришли в школу и помогли», после чего бросила трубку.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства уточняются.
Старейшая в России государственная гимназия была основана 7 сентября 1805 года указом императора Александра I. В ней учились юрист Анатолий Кони, этнограф Николай Миклухо-Маклай, дирижер Евгений Мравинский и другие известные деятели.