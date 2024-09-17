В столовой Второй гимназии на Казанской провалился потолок

Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Обед пришлось перенести, и сотрудники школы вывели учеников из помещения. Директор учебного заведения сказала «Фонтанке», что «лучше бы пришли в школу и помогли», после чего бросила трубку.