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В столовой Второй гимназии на Казанской провалился потолок

Во Второй гимназии на Казанской улице провалился потолок. Местом разрушений стала столовая. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили «Фонтанке» очевидцы.

Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой. Часть плиток приземлилась на пол, а другая — на столы. Обед пришлось перенести, и сотрудники школы вывели учеников из помещения. Директор учебного заведения сказала «Фонтанке», что «лучше бы пришли в школу и помогли», после чего бросила трубку.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства уточняются.

Старейшая в России государственная гимназия была основана 7 сентября 1805 года указом императора Александра I. В ней учились юрист Анатолий Кони, этнограф Николай Миклухо-Маклай, дирижер Евгений Мравинский и другие известные деятели.