Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов 18−23 сентября

В большинстве районов Самарской области будет высокая пожарная опасность лесов 5 класса с 18 по 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за теплой и сухой погоды на территории региона ожидается высокая пожароопасность лесов. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен оранжевый уровень опасности. С 18 по 23 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Жителям региона запрещается жечь мусор и листву на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах. Также нельзя рядом курить, бросать горящие спички и окурки. Не надо оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Напомним, в Самарской области установилась аномальная жара в сентябре: зацвела вишня, люди загорают на пляже и купаются.

МЧС