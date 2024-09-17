В Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов 18−23 сентября

В Самарской области из-за теплой и сухой погоды на территории региона ожидается высокая пожароопасность лесов. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен оранжевый уровень опасности. С 18 по 23 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Жителям региона запрещается жечь мусор и листву на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах. Также нельзя рядом курить, бросать горящие спички и окурки. Не надо оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
Напомним, в Самарской области установилась аномальная жара в сентябре: зацвела вишня, люди загорают на пляже и купаются.