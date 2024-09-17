В Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов 18−23 сентября

Жителям региона запрещается жечь мусор и листву на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах. Также нельзя рядом курить, бросать горящие спички и окурки. Не надо оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.