Директор школы получила срок за поборы с учителей под Новосибирском

— Делопроизводитель по указанию директора искусственно завышал показатели качества работы конкретного учителя, педагогу начислялись стимулирующие выплаты с превышением на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Затем директор сообщала учителю, что эти деньги выданы по ошибке и просила перевести эти суммы обратно делопроизводителю, — сообщила КП-Новосибирск Гульфия Закирова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.