Директор школы получила срок за поборы с учителей под Новосибирском

Директор школы из Новосибирской области получила срок за поборы с учителей начальных классов. Подробности приговора от 16 сентября рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре.
ЧП произошло в средней школе одного из районов Новосибирской области. По данным следствия, с 2020 по 2022 год директор присвоила себе 64 тысячи рублей из премиального фонда зарплаты учителям.
— Делопроизводитель по указанию директора искусственно завышал показатели качества работы конкретного учителя, педагогу начислялись стимулирующие выплаты с превышением на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Затем директор сообщала учителю, что эти деньги выданы по ошибке и просила перевести эти суммы обратно делопроизводителю, — сообщила КП-Новосибирск Гульфия Закирова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
Жертвами поборов стали четверо учителей, один из них переводил стимулирующие выплаты 8 раз. Через два года терпение лопнуло и педагоги написали коллективную жалобу на директора.
Следователи возбудили уголовное дело о хищении средств с использованием служебного положения. Ранее 56-летний директор школы не была судима, проработала в образовании больше 30 лет, получила звание «Почетный работник общего образования РФ». Женщина не признала вину.
— Директор признала заведомо ложные изменения, якобы деньги предназначались для ремонта школы и оплаты труда делопроизводителя, выполненного сверхурочно. Подсудимая утверждала, что делопроизводитель присвоила эти деньги, что было опровергнуто в ходе следствия, — сообщила прокурор Гульфия Закирова.
Районный суд назначил директору 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Суд обязал взыскать 64 тысячи рублей в счет бюджета районной администрации. Подсудимая подала жалобу, Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.