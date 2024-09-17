Омбудсмен назвала причиной нападения в Челябинске суицидальный квест

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала омбудсмен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).