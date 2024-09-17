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Омбудсмен назвала причиной нападения в Челябинске суицидальный квест

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в недавнем нападении школьника на одноклассников в Челябинске, может быть виноват «суицидальный квест». В связи с этим она отметила важность блокировки деструктивного контента в интернете.

Источник: РИА "Новости"

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала омбудсмен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

16 сентября 13-летний ученик школы № 68 Челябинска пришел в учебное заведение с молотком и ножами и напал на одноклассников. Пострадали трое детей и один педагог. Региональное управление СКР расследует уголовные дела по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Самого подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее проходил лечение.

О якобы причастности подростка к некой «интернет-игре» сообщали Telegram-канал Baza и «РИА Новости». Baza писала, что школьник мог быть вовлечен в игру, якобы созданную в 2023 году 35-летним Антоном М. Telegram-канал писал, ссылаясь на сообщество «игры», что участников «объединяют идеи ненависти к людям». По данным «РИА Новости», в соцсетях школьника было найдено упоминание «организации» RNBWN («Красный дельфин»). Агентство тогда проводило аналогии с резонансной «группой смерти» «Синий кит».

Однако официально информация о принадлежности школьника к «суицидальным играм» не подтверждалась. Telegram-канал Mash писал, что эта проверявшие телефон и соцсети школьника оперативники не нашли указывающей на его принадлежность к таким «играм».

образование