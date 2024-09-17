В деле экс-главы Минобразования Татарстана Фаттахова появился новый эпизод

По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 годов, будучи вице-премьером республики, Фаттахов получил от директора ООО «Мастерстрой» взятку в размере 2,1 миллиона рублей. Еще 12 миллионов рублей в виде имущества и услуг были направлены в пользу агрофирмы «Чишма», принадлежавшую семье Фаттахова.