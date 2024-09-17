В деле экс-главы Минобразования Татарстана Фаттахова появился новый эпизод

В уголовном деле бывшего главы Минобразования Татарстана и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова появился новый эпизод. Его подозревают в получении еще одной взятки — на 14 миллионов рублей.
По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 годов, будучи вице-премьером республики, Фаттахов получил от директора ООО «Мастерстрой» взятку в размере 2,1 миллиона рублей. Еще 12 миллионов рублей в виде имущества и услуг были направлены в пользу агрофирмы «Чишма», принадлежавшую семье Фаттахова.
За это Фаттахов оказывал строительной фирме общее покровительство и содействовал в заключении трех подрядных договоров на общую сумму 209 миллионов рублей.
Напомним, чиновника арестовали весной этого года. Он обвиняется в получении взятки на сумму 21,8 миллиона рублей. Энгель Фаттахов просил перевести его под домашний арест, однако Верховный суд Татарстана отказал ему.