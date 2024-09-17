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Под Таганрогом опрокинулась иномарка, водитель погиб на месте

Водитель Hyundai Solaris погиб в ДТП под Таганрогом.

Источник: Комсомольская правда

Под Таганрогом опрокинулась иномарка Hyundai Solaris, водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом 17 сентября сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

Авария произошла около 6:20 утра на трассе «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) в Неклиновском районе.

Предварительно, 44-летний водитель не справился с управлением, съехал в правую обочину по ходу движения, и после этого его машина опрокинулась на проезжую часть.

— Мужчина, который находился за рулем, погиб прибытия скорой помощи. Сейчас обстоятельства и причины случившегося выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.