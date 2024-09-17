ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ

Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.