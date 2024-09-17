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ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, российские силы продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов.

«Потери среди украинских (военных в подконтрольной Киеву части ДНР) быстро растут, что вынуждает (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР)», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.