Врезался в сопку и погиб: в Приморье раскрыты обстоятельства авиакатастрофы Су-25, произошедшей 35 лет назад

На днях появилась информация об обстоятельствах гибели летчика-штурмовика Николая Пронозина из Черниговки. Об этом рассказали в поисковом объединении «АвиаПоиск» имени майора Романа Филипова. Николай Пронозин погиб не в бою, но память о достойном сыне Отечества бережно хранят его сослуживцы, друзья и близкие.
Эта катастрофа запомнилась приморским военным именно потому, что она была первой, в результате которой в Черниговском полку разбился самолет Су-25.
Трагедия произошла 13 января 1989 года. Лётчик 3-й АЭ 187-го ОШАП 1-й Воздушной армии, старший лейтенант Николай Иванович Пронозин выполнял полет ночью и на малой высоте по заданному маршруту. После того, как он окончил полет по маршруту, руководитель полетов аэродрома разрешил ему занять зону над точкой на высоте 400 метров. В процессе выполнения задания Пронозин уклонился от курса на юго-восток, а там высота естественных препятствий составляла более 600 метров. Это обстоятельство стало роковым — самолёт на высоте 550 метров со скоростью 415 км/ч врезался в сопку. Лётчик погиб, у него остались жена и сын.
Военные обнаружили место аварии через 7 часов 40 минут. Чтобы вывезти обломки самолета, потребовались усилия двух вертолетов Ми-8 и двух бронетранспортеров.
На Толстой сопке в Черниговском районе до сих пор можно обнаружить некоторые обломки штурмовика. В этом году поисковое объединение «АвиаПоиск» совместно с личным составом 18-го гвардейского ШАП планирует провести памятные мероприятия в честь погибшего летчика.