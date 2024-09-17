Врезался в сопку и погиб: в Приморье раскрыты обстоятельства авиакатастрофы Су-25, произошедшей 35 лет назад

Трагедия произошла 13 января 1989 года. Лётчик 3-й АЭ 187-го ОШАП 1-й Воздушной армии, старший лейтенант Николай Иванович Пронозин выполнял полет ночью и на малой высоте по заданному маршруту. После того, как он окончил полет по маршруту, руководитель полетов аэродрома разрешил ему занять зону над точкой на высоте 400 метров. В процессе выполнения задания Пронозин уклонился от курса на юго-восток, а там высота естественных препятствий составляла более 600 метров. Это обстоятельство стало роковым — самолёт на высоте 550 метров со скоростью 415 км/ч врезался в сопку. Лётчик погиб, у него остались жена и сын.