Продолжение наступления ВС РФ и отражение попыток прорыва. Ситуация в Курской области

Кроме того, российские военные отразили пять попыток противника прорваться через границу в сторону населенных пунктов Веселое и Медвежье.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили четыре атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.
Они также отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в сторону Веселого и Медвежьего.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Уничтожены в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 14 200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Заявления Алаудинова
Российские военные зачистили от ВСУ Борки в Курской области. В населенный пункт завели подразделения закрепления, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он добавил, что «Ахмат» уничтожил на суджанском направлении большое количество украинской пехоты, которая пыталась закрепиться на нескольких участках.
Кроме того, Алаудинов заявил, что в районе Суджи зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ.