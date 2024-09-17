Челябинский сенатор Павлова подверглась атакам украинских мошенников

«Вот, мошенники из украинских колл-центров добрались и до моей персоны. Признаюсь, приятного мало, когда узнаешь, что от твоего имени создан чат-бот в Телеграм и идет рассылка сообщений в диалогах. Правильно и мудро поступают те, кто перезванивают», — сообщила Маргарита Павлова в телеграм-канале.
Звонки на телефон сенатора поступают весь день. Павлова объяснила, что для блокировки аккаунта мошенников в телеграме будет достаточно 10 жалоб.
Сенатор просит не отвечать мошенникам, которые представляются ее именем.
Ранее стало известно, что дочь экс-губернатора Челябинской области Анна Дубровская сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка, 13» в Москве. Перед этим она потеряла квартиру в элитном ЖК из-за действий мошенников.