Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский сенатор Павлова подверглась атакам украинских мошенников

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Украинские мошенники создали чат-бота в телеграме от имени сенатора Маргариты Павловой, которая представляет Челябинскую область в Совете Федерации.

«Вот, мошенники из украинских колл-центров добрались и до моей персоны. Признаюсь, приятного мало, когда узнаешь, что от твоего имени создан чат-бот в Телеграм и идет рассылка сообщений в диалогах. Правильно и мудро поступают те, кто перезванивают», — сообщила Маргарита Павлова в телеграм-канале.

Звонки на телефон сенатора поступают весь день. Павлова объяснила, что для блокировки аккаунта мошенников в телеграме будет достаточно 10 жалоб.

Сенатор просит не отвечать мошенникам, которые представляются ее именем.

Ранее стало известно, что дочь экс-губернатора Челябинской области Анна Дубровская сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка, 13» в Москве. Перед этим она потеряла квартиру в элитном ЖК из-за действий мошенников.