Челябинский сенатор Павлова подверглась атакам украинских мошенников

«Вот, мошенники из украинских колл-центров добрались и до моей персоны. Признаюсь, приятного мало, когда узнаешь, что от твоего имени создан чат-бот в Телеграм и идет рассылка сообщений в диалогах. Правильно и мудро поступают те, кто перезванивают», — сообщила Маргарита Павлова в телеграм-канале.