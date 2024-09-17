Ростовчанка, ставшая мамой после аборта, отсудила у врачей почти полмиллиона

После развода женщина осталась с двумя детьми одна и в третий раз становиться мамой не собиралась. Но так вышло, что она все же забеременела. На сроке 4,5 недели врачи сделали УЗИ и вынесли вердикт: плод не развивается. В поликлинике женщину направили на вакуумный аборт, который провели в одной из больниц Ростова.