Ростовчанка, ставшая мамой после аборта, отсудила у врачей почти полмиллиона

В Ростове 35-летняя женщина — мама десятимесячного сына и двоих учеников начальной школы, до сих пор не может прийти в себя после того, что пережила.
После развода женщина осталась с двумя детьми одна и в третий раз становиться мамой не собиралась. Но так вышло, что она все же забеременела. На сроке 4,5 недели врачи сделали УЗИ и вынесли вердикт: плод не развивается. В поликлинике женщину направили на вакуумный аборт, который провели в одной из больниц Ростова.
Но после процедуры женщине становилось хуже и хуже. Тогда врачи решили, что у пациентки началось воспаление. Ей прописали курс антибиотиков. Но и через два месяца улучшений не наступало. Тогда ростовчанка вновь пошла на УЗИ и узнала, что все еще в положении. Причем замершей беременность никак нельзя было назвать.
— На снимке были видны ручки, ножки, головка малыша. Мой срок был 14, 5 недель, — рассказала женщина «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».
В итоге ростовчанка выносила ребенка и родила в срок здорового мальчика. Став мамой в третий раз, женщина пожала в суд на три медорганизации. Районный суд назначил трем больницам возместить моральный ущерб, выплатив пациентке 250 тысяч рублей. Но женщина не согласилась с решением и подала апелляцию.
Ростовский областной суд также признал вину врачей и назначил взыскать в пользу женщины 470 тысяч рублей.
— Однако суммы присужденных компенсаций не соответствуют существенности недостатков оказания медпомощи, — прокомментировал специалист по медицинскому праву Алексей Пешков. — Поэтому истцом в ближайшее время будет принято решение об оспаривании определения Ростоблсуда в кассационной инстанции.