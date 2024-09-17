В Березовском простятся с погибшим на СВО Вадимом Мингазеевым

Вадим Мингазеев родился в 1985 году в Кедровке, где он в 1999 году окончил школу. В 2003 году он был призван в армию, где отслужил в артиллерийских войсках, затем заключил контракт с Минобороны РФ. С 2005 по 2008 годы был участником контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Затем в 2011 году заключил второй контракт, службу проходил в в 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, после чего получил статус ветерана боевых действий.