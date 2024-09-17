В Березовском простятся с погибшим на СВО Вадимом Мингазеевым

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Выражаю соболезнования семье, родным, близким, сослуживцам Вадима Эдуардовича. Город скорбит вместе с вами», — написал он.
Вадим Мингазеев родился в 1985 году в Кедровке, где он в 1999 году окончил школу. В 2003 году он был призван в армию, где отслужил в артиллерийских войсках, затем заключил контракт с Минобороны РФ. С 2005 по 2008 годы был участником контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Затем в 2011 году заключил второй контракт, службу проходил в в 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, после чего получил статус ветерана боевых действий.
В Кедровке он работал оператором склада, мастером в фирме по производству мебели, упаковщиком на заводе дымоходов. В 2019 году Вадим Мингазеев получил удостоверение инструктора детского и юношеского туризма, водил детей в походы.
В сентябре 2022 года Вадим Мингазеев стал участником спецоперации. Он погиб 21 июля 2024 года. Прощание с ним состоится 18 сентября, оно начнется в 11 утра траурным митингов на площади у Памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне. Вадима Мингазеева похоронят на кладбище поселка Кедровка.