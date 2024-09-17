Пожар в Миллеровском районе Ростовской области произошел из-за костра с мусором

В Ростовской области специалисты Госпожнадзора выяснили причину пожара в селе Волошино, где едва не сгорели шесть жилых домов. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности: жительница села решила сжечь мусор, скопившийся во дворе, но сильный ветер привел к быстрому распространению огня, — рассказал Сергей Бодряков.
Теперь местная жительница заплатит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, составлен протокол.
По данным управления МЧС, пожар вспыхнул сегодня, 17 сентября. Вызов поступил около 11 часов, в 12:25 горение локализовали, а в 14:40 все потушили. На месте задействовали 32 человека и восемь единиц техники, помощь оказали 12 добровольцев. Всего выгорело 1500 кв. метров сухой травы.
Жителям Дона напоминают: сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя палить костры, сжигать мусор и траву.
Штрафы для нарушителей увеличиваются от двух до 20 раз: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей (ст. 20.4 КОАП РФ). Если при подобном пожаре причинен значительный ущерб, виновника могут осудить на 5 лет лишения свободы.
С начала года в Ростовской области было возбуждено более 3,8 тысячи административных дел, сумма штрафов составила более 16 млн рублей.