Пожар в Миллеровском районе Ростовской области произошел из-за костра с мусором

Штрафы для нарушителей увеличиваются от двух до 20 раз: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей (ст. 20.4 КОАП РФ). Если при подобном пожаре причинен значительный ущерб, виновника могут осудить на 5 лет лишения свободы.