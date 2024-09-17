Журнал People показал первое фото обломков батискафа «Титан»

Фото сделали при помощи аппарата с дистанционным управлением через четыре дня после катастрофы. На нем видна кормовая часть батискафа.
Попавшие на изображение обломки были обнаружены на глубине 3,6 км.
19 июня батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions отправился к обломкам затонувшего корабля «Титаника» в Северной Атлантике с экипажем из пяти человек. В тот же день с ним была потеряна связь. Запас кислорода по расчетам иссяк 22 июня к 14:08 мск. Позже были найдены обломки аппарата. Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.
Ранее сообщалось, что компания MindRiot Entertainment планирует снять художественный фильм о гибели батискафа «Титан».