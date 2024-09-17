Журнал People показал первое фото обломков батискафа «Титан»

19 июня батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions отправился к обломкам затонувшего корабля «Титаника» в Северной Атлантике с экипажем из пяти человек. В тот же день с ним была потеряна связь. Запас кислорода по расчетам иссяк 22 июня к 14:08 мск. Позже были найдены обломки аппарата. Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.