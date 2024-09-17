Обрыв ЛЭП обесточил Дзержинский район Волгограда

По словам волгоградцев, подача коммунального ресурса прекратилась несколько часов назад и до сих пор специалистам не удалось вернуть потребителям электроэнергию. Более того, одновременно с отключением в Дзержинском районе о кратковременном отключении электроэнергии сообщили и некоторые потребители в Центральном районе Волгограда.