ГАЗель сгорела на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в районе дома № 21 днем 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
На данный момент пожарные МЧС уже ликвидировали возгорание автомобиля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Пожарные МЧС уже ликвидировали возгорание автомобиля. ГУ МЧС по Нижегородской области.
Предположительно, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов ГАЗели.
Напомним, в воскресенье вечером загорелась свалка ТБО около села Скородум близ Городца. Недавно стало известно, что распространение огня на мусорном полигоне удалось остановить.