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ГАЗель сгорела на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде

При возгорании автомобиля никто не пострадал.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

ГАЗель сгорела на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в районе дома № 21 днем 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

На данный момент пожарные МЧС уже ликвидировали возгорание автомобиля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Пожарные МЧС уже ликвидировали возгорание автомобиля. ГУ МЧС по Нижегородской области.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов ГАЗели.

Напомним, в воскресенье вечером загорелась свалка ТБО около села Скородум близ Городца. Недавно стало известно, что распространение огня на мусорном полигоне удалось остановить.

МЧС