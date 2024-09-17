Песков объяснил указ Путина об увеличении армии враждебной обстановкой

При этом еще в декабре 2022 года на коллегии Минобороны Сергей Шойгу, который тогда возглавлял ведомство, говорил о необходимости увеличить число военнослужащих в рядах российской армии до 1,5 млн человек. По его словам, это нужно было «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».