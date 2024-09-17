Песков объяснил указ Путина об увеличении армии враждебной обстановкой

16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года. В Кремле такое решение президента объяснили чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных. Что еще говорят в России о новом указе — в материале «Газеты.Ru».
Увеличение численности российской армии связано с необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил (ВС) РФ до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих ???(помимо кадровых военных, в армии числится и гражданский персонал)... Таким образом штатная численность военных была увеличена на 180 тыс. человек. Документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
После этого ВС РФ могут стать второй по численности армией в мире после Китая, если никакая другая страна не примет решение увеличить ряды своих военнослужащих. Сейчас же Россия, согласно рейтингу Global Firepower, занимает пятое место среди государств с наиболее многочисленными вооруженными силами.
Как менялась численность ВС РФ.
С начала специальной военной операции на Украине президент России дважды увеличивал численность российской армии. В августе 2022 года он подписал указ об установлении численности ВС РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Этот документ вступил в силу 1 января 2023 года.
После этого штатная численность армии менялась в декабре 2023-го. Указом Путина она была увеличена до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. Военных в рядах ВС РФ стало на 170 тыс. человек больше.
В российском МО тогда заявили, что численность военнослужащих увеличивается за счет записывающихся на службу контрактников, потому расширения призыва или проведения мобилизации не планируется.
При этом еще в декабре 2022 года на коллегии Минобороны Сергей Шойгу, который тогда возглавлял ведомство, говорил о необходимости увеличить число военнослужащих в рядах российской армии до 1,5 млн человек. По его словам, это нужно было «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».
Что о новом указе говорят в России.
Как рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, Владимир Путин принял решение увеличить численность армии для формирования новых подразделений на СВО.
«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день… набираются из числа из числа добровольцев, которые подписывают контракт [c Минобороны]», — заявил Гурулев.
Он также призвал людей не паниковать, отметив, что и в будущем новые подразделения также будут формировать из контрактников.
Еще один член оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац» подчеркнул, что увеличение численности ВС РФ связано с растущими вызовами. Они, отметил Колесник, говорят о том, что теми силами, которые у России были, тяжело выполнять наложенные на армию обязанности.
«Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации. Штатные вооруженные силы укомплектованы по нормам мирного времени. [Увеличение численности ВС РФ необходимо] для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота», — сказал депутат.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Россия увеличила штатную численность своих вооруженных сил перед угрозой полномасштабной войны со всеми странами НАТО.
«Об этом четко говорит наш президент, напрямую связывая эскалацию с обсуждениями Запада ракетных ударов по российской территории. Поэтому увеличение личного состава — решение назревшее и своевременное», — уточнил Журавлев.