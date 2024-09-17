В Челябинской области ребёнок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

Всё случилось 12 сентября во время урока физкультуры, который проводили на футбольном поле культурно-досугового центра.
— Ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ.
Часть 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники СК проводят следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
— В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию лиц, в чьи обязанности входит контроль за обеспечением безопасности эксплуатации указанного объекта, — заключили в Следственном комитете.