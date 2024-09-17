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В Челябинской области ребёнок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

В посёлке Петропавловский Верхнеуральского района на 10-летнего школьника упали футбольные ворота. Мальчика с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Источник: chel.sledcom.ru

Всё случилось 12 сентября во время урока физкультуры, который проводили на футбольном поле культурно-досугового центра.

— Ребёнок с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимационном отделении, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ.

Часть 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники СК проводят следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

— В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию лиц, в чьи обязанности входит контроль за обеспечением безопасности эксплуатации указанного объекта, — заключили в Следственном комитете.

несчастный случай