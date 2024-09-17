В Челябинской области ребёнок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

В посёлке Петропавловский Верхнеуральского района на 10-летнего школьника упали футбольные ворота. Мальчика с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в областном управлении Следственного комитета.