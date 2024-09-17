Житель Узбекистана ответит в суде за незаконную миграцию в Иркутской области

— Противоправные действия были пресечены оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области. По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела допрошено более 70 свидетелей, за пределы Российской Федерации выдворено 40 иностранных граждан, — поделились в ведомстве.