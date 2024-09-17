Житель Узбекистана ответит в суде за незаконную миграцию в Иркутской области

В Иркутской области предстанет в суде житель Узбекистана из Жигаловского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, мужчина организовал незаконную миграцию. Он помогал гражданам ближнего зарубежья, предоставляя жилье и работу на одном из местных стройплощадок.
— Противоправные действия были пресечены оперативниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области. По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела допрошено более 70 свидетелей, за пределы Российской Федерации выдворено 40 иностранных граждан, — поделились в ведомстве.
При предоставлении работы и жилья мигранты не оформляли необходимые документы. Сейчас дело передали для рассмотрения в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что начальник охранной организации задолжал более 55 миллионов рублей.