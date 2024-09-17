«Как спать, если земля горит?!»: Как автомеханик спас от огня несколько хуторов под Ростовом

Ростовскую область охватили ландшафтные пожары. Из-за сухой погоды и сильного ветра то в одном районе, то в другом начинают полыхать трава и камыш. Пожарным сегодня приходится тяжко. Еще вчера они бились за хутор Александровка в Аксайском районе. А сегодня, 17 сентября, вой пожарных сирен слышался в Миллерово.
ФЕРМЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ.
— В северной части села Волошино загорелась сухая трава на 1500 квадратных метров. Огонь подошел вплотную к жилым строениям и перекинулся на тюки с сеном, — прокомментировали ЧП на севере области в региональном МЧС. — Благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать огонь и защитить от огня жилые дома.
Но и выходные у огнеборцев были жаркими в прямом смысле слова. В эти тяжелые для спасателей дни на помощь им пришли неравнодушные люди, чья работа никогда не была связана с чрезвычайными ситуациям. Например, в той же Александровке с огнем боролись фермеры.
Александр Поздеев тоже живет в Азовском районе, но в другом хуторе — в Новониколаевке. Мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом сельскохозяйственной техники. Работа сложная, выматывает физически. Но когда ландшафтные пожары охватили его район, 44-летний автомеханик нашел в себе силы прийти на помощь пожарным.
ОСТАНОВИЛИ ОГОНЬ У ХУТОРА.
— Был уже вечер. Но как я мог спать дома, когда моя земля в огне? — рассказал Александр «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону». — Я был с двумя своими друзьями, мы помогали шестерым спасателям. Вначале тушили СНТ «Локомотив», здесь работали до полуночи. Следом помчались в «Монтажник».
Домой к жене и к двум детям мужчина вернулся на рассвете. Уставший, пропахший дымом, но довольный. Огонь не добрался до хутора!
— В «Монтажнике» сгорели шесть брошенных дачных участков. Мы остановили огонь прямо перед хутором Кочеванчик. Я был рад, что удалось не подпустить огонь к жилью.
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ.
А на следующий день загорелся камыш в поселке Опорный.
— Там замкнуло проводку, посыпались искры. Вначале вспыхнула трава, потом огонь перешел на футбольное поле. Но мы справились, к домам он не прошел.
Анатолий говорит, что ему не жалко на нужное дело сил, времени и своих собственных денег. Так, мужчина купил себе и друзьям, с которыми вот уже много лет тушит ландшафтные пожары, специальные противогазы.
— Мы, если надо, и субботник у речки проведем. А как иначе? Я хочу, чтобы мои дети жили в аккуратном, красивом и чистом месте.
А вот с пожарами у Александра своя, личная и тяжелая история. Возможно, именно она повлияла на то, что автомеханик стал еще и пожарным-добровольцем.
— В детстве мы жили с родителями на окраине Семикаракорска. Мне было лет семь, когда начался ландшафтный пожар. Сгорели дома на всей улице. Наш — в том числе. Мы потом несколько лет ютились в летней кухне, пока отец строил дом. Было тяжело, но справились. Наверное, поэтому сегодня я просто не могу оставаться равнодушным к чужой беде и стараюсь помочь, если это в моих силах.