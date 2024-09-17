«Как спать, если земля горит?!»: Как автомеханик спас от огня несколько хуторов под Ростовом

— В детстве мы жили с родителями на окраине Семикаракорска. Мне было лет семь, когда начался ландшафтный пожар. Сгорели дома на всей улице. Наш — в том числе. Мы потом несколько лет ютились в летней кухне, пока отец строил дом. Было тяжело, но справились. Наверное, поэтому сегодня я просто не могу оставаться равнодушным к чужой беде и стараюсь помочь, если это в моих силах.