В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия

«Мы обнаружили пять микробеккерель на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37 неделе (9−16 сентября) и такую ​​же концентрацию (5 мкБк/м3) мы измерили на фильтрационной станции в Викшефьелле на 36/37 неделе (5−12 сентября)», — цитирует издание заявление Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховд.