В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия

По данным издания, фильтры из станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд анализируют в отделении аварийной готовности раз в неделю. Цезий-137 зафиксировали между 9 и 12 сентября.
«Мы обнаружили пять микробеккерель на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37 неделе (9−16 сентября) и такую же концентрацию (5 мкБк/м3) мы измерили на фильтрационной станции в Викшефьелле на 36/37 неделе (5−12 сентября)», — цитирует издание заявление Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховд.
Отмечается, что эти уровни «выше нормы», но не представляют опасности для людей и окружающей среды. Управление в ближайшие дни проведет дополнительный анализ проб.
Как пояснил Бредо, уровень цезия может меняться из-за лесных пожаров.
В свое время в Норвегии происходили утечки радиоактивных изотопов из исследовательского ядерного реактора HBWR в Халдене.