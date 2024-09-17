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В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного цезия

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137, пишет газета Barents Observer со ссылкой на национальное управление радиационной и ядерной безопасности (DSA).

Источник: © РИА Новости

По данным издания, фильтры из станций радиационного наблюдения Викшёфьель и Сванховд анализируют в отделении аварийной готовности раз в неделю. Цезий-137 зафиксировали между 9 и 12 сентября.

«Мы обнаружили пять микробеккерель на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37 неделе (9−16 сентября) и такую ​​же концентрацию (5 мкБк/м3) мы измерили на фильтрационной станции в Викшефьелле на 36/37 неделе (5−12 сентября)», — цитирует издание заявление Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям DSA города Сванховд.

Отмечается, что эти уровни «выше нормы», но не представляют опасности для людей и окружающей среды. Управление в ближайшие дни проведет дополнительный анализ проб.

Как пояснил Бредо, уровень цезия может меняться из-за лесных пожаров.

В свое время в Норвегии происходили утечки радиоактивных изотопов из исследовательского ядерного реактора HBWR в Халдене.