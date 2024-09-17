Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров

Сотни членов «Хезболлы» пострадали при детонации пейджеров в Ливане, которые они использовали для связи между собой, сообщают Reuters, Mayadeen и Al Jazeera со ссылкой на источники.
Представитель группировки в разговоре с Reuters заявил, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка почти за год войны с начала конфликта с Израилем.
Как передает Mayadeen, Минздрав Ливана сообщил, что в больницы поступает большое количество людей с различными травмами, и призвал всех граждан, владеющих беспроводными средствами связи, держаться от них подальше.
Позднее иранское агентство Mehr также сообщило, что при детонации пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.
Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены «Хезболлы» в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки.
По данным военного эксперта Джозефа Нассара, вероятно, произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров, которое привело к взрыву аккумуляторов.
«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 году и 1982 году для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).
Организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения — «Исламское сопротивление Ливана». Это одна из крупнейших и хорошо оснащенных негосударственных вооруженных сил в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40−50 тыс. боевиков.
После начала войны Израиля и ХАМАС лидер «Хезболлы» назвал реальной вероятность полномасштабного конфликта Израиля с Ливаном и посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. Также участились приграничные обстрелы между Ливаном и Израилем.