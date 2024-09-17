Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 году и 1982 году для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).