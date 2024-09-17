Энергодар остался без электричества и воды после обстрела ВСУ

«В связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — отметил он в своем Telegram-канале.
Глава города предупредил жителей, что угроза новых атак сохраняется. О характере ущерба, нанесенного Энергодару, пока неизвестно. Специалисты начнут проводить анализ повреждений и ликвидировать последствия атаки, как только позволит оперативная обстановка, добавил его глава.
Днем ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу безопасности всей мировой атомной отрасли. Лихачев напомнил, что Киев возобновил атаки по Запорожской АЭС, а также осуществляет провокации в отношении Курской АЭС. Он также отметил, что ядерная и физическая безопасность станций является приоритетом.
До этого, 11 сентября, стало известно, что Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты Запорожской области оказались обесточены после аварийного обрыва линии электропередачи (ЛЭП). Позже в тот же день сообщалось, что электроснабжение, водоснабжение и мобильную связь в городе удалось восстановить.
Тогда же губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ произвели за ночь более десяти попыток атаковать объекты энергетики Запорожской области.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.