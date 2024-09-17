Энергодар остался без электричества и воды после обстрела ВСУ

До этого, 11 сентября, стало известно, что Энергодар и близлежащие к нему населенные пункты Запорожской области оказались обесточены после аварийного обрыва линии электропередачи (ЛЭП). Позже в тот же день сообщалось, что электроснабжение, водоснабжение и мобильную связь в городе удалось восстановить.