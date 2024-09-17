Две волгоградки перевели телефонным аферистам почти 3 млн рублей

Две жительницы Волгоградской области потеряли все свои сбережения, доверившись телефонным аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, полтора миллиона рублей преступникам перечислила 53-летняя женщина из Волжского. Потерпевшей позвонили якобы сотрудники Центробанка. Они убедили жертву, что ее расчетный счет находится в опасности и предложили перевести деньги.