Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две волгоградки перевели телефонным аферистам почти 3 млн рублей

Волгоградцев предупреждают о телефонных аферистах.

Источник: Комсомольская правда

Две жительницы Волгоградской области потеряли все свои сбережения, доверившись телефонным аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, полтора миллиона рублей преступникам перечислила 53-летняя женщина из Волжского. Потерпевшей позвонили якобы сотрудники Центробанка. Они убедили жертву, что ее расчетный счет находится в опасности и предложили перевести деньги.

— На аналогичные уловки попалась и 21-летняя волгоградка, которая перевела злоумышленникам более одного миллиона двухсот тысяч рублей. Полицейские устанавливают личность звонивших, — уточнили в полиции региона.

Стражи порядка призывают жителей области быть бдительными, не доверять незнакомцам. Лучше перепроверить информацию в банке лично.