В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.