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ВС России освободили Украинск в ДНР, сообщил источник

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России», — сказал силовик.

Он предоставил агентству фотографии, на которых, по его данным, российские бойцы вывесили флаг на вентиляционном стволе шахты, находящейся на окраине Украинска.

В начале сентября офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник высказывал мнение, что российские войска избрали одно приоритетное направление: Украинск и Горняк, а затем Кураховка. Тогда украинский военный не согласился с утверждениями главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, что фронт на Покровском направлении стабилизировался.