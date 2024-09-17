В Воронежской области локализовали пожар в селе Ямное

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Пожар в селе Ямное в Воронежской области, где горят трава и валежник, локализован на площади порядка 10 гектаров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее во вторник ГУ МЧС по региону сообщило, что в 15.00 поступило сообщение о загорании травы и валежника в районе улицы Победы в селе Ямное. В связи с сильным порывистым ветром пламя разнесено на площадь порядка 2 гектаров.
«В 17.23 пожар в Ямном локализован на площади порядка 10 гектаров. Пожарные подразделения не допустили перехода огня на объекты инфраструктуры и жилые постройки, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению привлечено 86 человек и 30 единиц техники. Работает вертолет МЧС России.
Ранее губернатор региона Александр Гусев информировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона было зарегистрировано сразу 70 возгораний. Один из крупных пожаров был зафиксирован в районе села Ямное. В воскресенье пожарные сообщили, что пожар там ликвидирован на 50 гектарах.
Накануне ГУ МЧС сообщило, что прогноз погоды в плане пожарной безопасности в Воронежской области крайне неблагоприятный, ожидается возникновение новых ландшафтных пожаров.