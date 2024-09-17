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В Ростове предпринимателя подозревают в коммерческом подкупе

В Ростове-на-Дону мужчина, участвуя в аукционе, предложил коммерческий подкуп.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону предпринимателя подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 17 сентября.

По версии следствия, предприниматель участвовал в аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования в части участка реки Дон. Он предложил конкурентам десять миллионов рублей за отказ от участия в торгах. Для прикрытия он перевел больше миллиона на счет сторонней организации по фиктивному договору. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи выполняют необходимые действия, которые установят все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.