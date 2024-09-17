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Участниц Pussy Riot объявили в уголовный розыск

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Борисова Ольга Валерьевна. 18.09.1994. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указывается. Аналогичные карточки значатся в базе розыска на Буркот, Петрову и Плетнер.

При поиске в базе участницы группы Марии Алехиной появляется две карточки, что может свидетельствовать о ее повторном объявлении в розыск. Ранее МВД уже объявляло ее в розыск в апреле 2022 года.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что уголовное дело в отношении участниц группы может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма.

Согласно открытым данным, группа Pussy Riot принимает участие в концертном туре Riot days, в ходе которого они собирают деньги для детской больницы в Киеве.