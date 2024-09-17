Прожили больше 40 лет и умерли в один день: О последних минутах жизни погибших под Ростовом супругов, рассказал их сын

В Ростовской области несколько дней бушуют ландшафтные пожары. Сегодня они случились в Миллеровском районе и под Таганрогом. Накануне, 16 сентября, горело в селе Александровка, что в Азовском районе. К сожалению, без жертв здесь не обошлось…
«ЛЕГЛА РЯДОМ И КРЕПКО ОБНЯЛА».
В своем доме сгорели супруги-пенсионеры — 65-летняя Татьяна Васильевна и 63-летний Александр Семенович. Их младший сын Андрей вспоминает, как в первой половине дня ему позвонила мать. Женщина сказала, что из-за нахлеста проводов искры посыпались во двор, и вспыхнула трава. А еще добавила, что пламя подбирается к дому. Попросила приехать.
Мужчина был у родителей уже часа через два — в Александровку ему пришлось ехать из Ростова. Но не успел… К тому моменту отец и мать уже были мертвы.
Сын говорит, что папа после трех инсультов не вставал с кровати.
— За ним ухаживала мама. Когда огонь перекинулся на дом, она пыталась вынести его на улицу. Но сил не хватило. Тогда легла с ним рядышком на диван и крепко обняла.
Муж и жена, прожившие друг с другом больше сорока лет, умерли вместе почти одновременно.
«В ОГНЕ НЕ СГОРЕЛА ЛИШЬ ИКОНА».
Сам Андрей в эту ночь не спал. Говорит, что никакие успокоительные не помогают.
— Еще не принял то, что родителей нет. Мама всегда была очень доброй, сердечной и мягкой женщиной. Папа — строгим и справедливым. Я, наверное, больше похож на маму. Старший брат пошел в отца. Они оба всю жизнь трудились и делали все для того, чтобы дать нам, сыновьям, достойное будущее. Для меня и брата родители — пример того, как друг к другу должны относиться супруги.
Андрей говорит, что огонь уничтожил в доме все: не осталось ни мебели, ни документов, ни фото. Каким-то чудом уцелела только икона. Лик Спасителя стоял как раз у изголовья дивана, на котором и нашли тела погибших.
— Казалось бы, икона уж точно не должна была сохраниться. Но она даже не обуглилась, а краски не поблекли.
«ЖАЛОВАЛИСЬ НА ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ».
Младший сын признается:
— Я недавно остался без старого телефона, в котором были снимки мамы и папы. На новый еще не успел их сфотографировать. И сейчас очень об этом жалею.
Накануне, 16 сентября, мужчина и его старший брат общались со следователями.
— Сообщили им о том, что родителя постоянно жаловались на проблемы с электричеством. Ведь вчерашний нахлест проводов случился далеко не в первый раз. Рядом с их двором стоит трансформаторная будка, так вот и с ней тоже вечные проблемы были. Вдобавок, постоянно отключали свет.
Сегодня жители села собирают даже деньги для сыновей погибших соседей. Организацию похорон взяла на себя сельская администрация.
— Прощаться будем в среду. В час дня. На сельском кладбище.
ОФИЦИАЛЬНО.
В трагедии разбирается следком и прокуратура.
По факту гибели супругов возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц».
— По предварительным данным, из-за короткого замыкания в результате перехлеста проводов линии электропередач произошло возгорание сухой растительности, затем огонь перекинулся на жилой дом и хозяйственные постройки, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Ростовской области.
Трагедией в Александровке заинтересовалась и региональная прокуратура:
— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования. По указанному факту следственным органом организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.