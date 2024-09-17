Прожили больше 40 лет и умерли в один день: О последних минутах жизни погибших под Ростовом супругов, рассказал их сын

— Еще не принял то, что родителей нет. Мама всегда была очень доброй, сердечной и мягкой женщиной. Папа — строгим и справедливым. Я, наверное, больше похож на маму. Старший брат пошел в отца. Они оба всю жизнь трудились и делали все для того, чтобы дать нам, сыновьям, достойное будущее. Для меня и брата родители — пример того, как друг к другу должны относиться супруги.