Минздрав Ливана сообщил о 2,7 тыс. раненых при взрыве пейджеров

Пейджеры в Ливане начали детонировать в 15:45 по местному времени (совпадает с мск), сообщал Reuters. Изначально ливанское агентство NNA заявило о десятках раненых, однако позже появились сообщения о переполненных больницах, а также о ранении высокопоставленных лиц. Одним из них стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщало иранское агентство Mehr.