Минздрав Ливана сообщил о 2,7 тыс. раненых при взрыве пейджеров

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 2750 получили ранения при взрыве пейджеров в Ливане, сообщил министр здравоохранения страны Фирас Абъяд, передает Al Jazeera.
По его словам, больницы на юге Бейрута переполнены, большинство раненых поступают с травмами рук или лица.
Представитель «Хезболлы» сообщил Al Jazeera, что в результате массовой детонации пейджеров погибли три человека и «большое число» людей получили ранения.
Телеканал отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Он заявил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства.
По словам опрошенных телеканалом военных аналитиков, чтобы не допустить перехвата Израилем сообщений, члены «Хезболлы» начали массово переходить на пейджеры. Reuters со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся сегодня устройства были получены боевиками «Хезболлы» в последние месяцы.
Пейджеры в Ливане начали детонировать в 15:45 по местному времени (совпадает с мск), сообщал Reuters. Изначально ливанское агентство NNA заявило о десятках раненых, однако позже появились сообщения о переполненных больницах, а также о ранении высокопоставленных лиц. Одним из них стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщало иранское агентство Mehr.
Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены «Хезболлы» в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки. По данным военного эксперта Джозефа Нассара, вероятно, произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров, которое привело к взрыву аккумуляторов.
Израиль свою причастность к взрывам не подтверждал. По данным The Times of Israel, на фоне инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие руководители служб безопасности собрались на экстренное совещание в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве.