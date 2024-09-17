В Ростове-на-Дону за взятку задержали замначальника отдела полиции

В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника полиции задержали за взяточничество. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 17 сентября.
По данным следствия, замначальника районного отдела полиции через подчиненного получил взятку в 200 тысяч от бизнесмена. За эти деньги он должен был избавить предпринимателя от ответственности за незаконную организацию стоянки автомобилей. Правоохранители задержали мужчин. В отношении них возбудили дело по статье «Посредничество во взяточничестве» и «Получение взятки».
— В настоящее время подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователем выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении ведомства.