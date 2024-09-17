В Ростове-на-Дону за взятку задержали замначальника отдела полиции

По данным следствия, замначальника районного отдела полиции через подчиненного получил взятку в 200 тысяч от бизнесмена. За эти деньги он должен был избавить предпринимателя от ответственности за незаконную организацию стоянки автомобилей. Правоохранители задержали мужчин. В отношении них возбудили дело по статье «Посредничество во взяточничестве» и «Получение взятки».