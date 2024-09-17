«Хезболла» пообещала дать неожиданный ответ на взрыв пейджеров

Представитель «Хезболлы» Ибрагим аль-Мусави заявил телеканалу Al Jazeera, что целью Израиля были «тысячи ливанских мирных жителей, а не только члены движения». По его словам, ответные действия «укрепят все предыдущие меры сдерживания».



Министерство иностранных дел Ливана в свою очередь заявило о начале подготовки жалобы в Совбез ООН после окончания сбора данных об атаке.



Около 15:30 по местному времени (совпадает с московским) по всему Ливану у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры. По данным ливанского Минздрава, восемь человек, в том числе ребенок, погибли, пострадали еще более 2,7 тыс. Израиль не давал официальных комментариев на этот счет.



The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что группировка получила новую партию пейджеров в последние дни. Как уточнил представитель ливанского движения, этими устройствами обладали «сотни боевиков», некоторые успели от них избавиться, почувствовав нагревание. Причиной нагрева и дальнейшего взрыва могло стать вредоносное программное обеспечение, отметил собеседник WSJ.



«Хезболла» поддерживает палестинское движение ХАМАС в его войне с Израилем. После обострения их конфликта в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, участились приграничные обстрелы между Ливаном и еврейским государством. Лидер ливанской группировки Хасан Насралла советовал Израилю действовать осторожно на этом фронте и называл реальным риск полномасштабного конфликта.