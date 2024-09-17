Сноуден предположил, с чем связана детонация пейджеров в Ливане

Ранее во вторник ливанское национальное агентство NNA сообщило, что десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. При этом ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения «Хезболлах» в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — пишет Сноуден в соцсети X.
Он указал на то, что на такие мысли его натолкнули полученные пострадавшими похожие серьезные ранения.
«Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев», — добавил Сноуден.
Он допустил, что за детонацией может стоять Израиль и обвинил его в безрассудности используемых методов.
«Неотличимо от терроризма», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.