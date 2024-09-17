В Шахтах мужчина выбежал с «ювелиркой» из магазина и попался полиции

В Шахтах мужчину подозревают в краже ювелирных украшений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, в ювелирный магазин зашел молодой человек. Он обратился к консультанту за помощью в выборе золотого кольца. Надев украшение, парень выбежал из магазина. Продавец попыталась остановить грабителя, в этот момент рядом находился патрульный экипаж. Сотрудники полиции быстро среагировали и задержали подозреваемого. Драгоценности вернули в магазин.
В отношении него завели дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.