В Шахтах мужчина выбежал с «ювелиркой» из магазина и попался полиции

Согласно опубликованной информации, в ювелирный магазин зашел молодой человек. Он обратился к консультанту за помощью в выборе золотого кольца. Надев украшение, парень выбежал из магазина. Продавец попыталась остановить грабителя, в этот момент рядом находился патрульный экипаж. Сотрудники полиции быстро среагировали и задержали подозреваемого. Драгоценности вернули в магазин.