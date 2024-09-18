К чему приведут массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» в Ливане и Сирии

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Однако до нынешнего момента Бейрут лишь единожды становился целью израильских атак: 30 июля в его пригороде был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В конце августа Израиль и ливанская группировка обменялись самыми значительными ударами с лета 2006 года, но избежали полномасштабной войны.



За несколько часов до взрывов спецпосланник президента США Амос Хохштейн провел переговоры с Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Американский чиновник, как сообщается, призвал израильское руководство к дипломатическому урегулированию конфликта с «Хезболлой» и предупредил о разрушительных последствиях дальнейшей эскалации.



Газета «Гаарец» сообщает, что израильская разведка зафиксировала «необычные признаки» военных приготовлений «Хезболлы» на юге Ливана. Какие именно, не уточняется. По данным издания, ЦАХАЛ одновременно старается продемонстрировать сдержанность ради переговоров о соглашении по безопасности с ливанской группировкой, которые ведутся через посредников, но и изучает возможность нанесения упреждающего удара, чтобы не позволить «Хезболле» получить «военное или пропагандистское преимущество».



Впрочем, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Григорий Лукьянов в беседе с РБК предположил, что массовые взрывы в Ливане, напротив, уменьшают вероятность дальнейшего разрастания противостояния между Израилем и «Хезболлой». Он пояснил, что в случае, если взрывы возымели желаемый Израилем эффект, то по ливанской группировке был нанесен очень серьезный удар, который значительно снизит эффективность военной координации и способность «Хезболлы» проводить масштабные военные операции. «Если удар достиг своей цели и управленческая инфраструктура выведена из строя на среднесрочный период, то тогда цели Израиля достигнуты и проводить более масштабную военную операцию нет никакого смысла, поскольку способности “Хезболлы” ограничатся нанесением беспокоящих ударов без должной координации и, как следствие, с низкой эффективностью и результативностью», — отметил Лукьянов.



Если взрывы не решили поставленных задач, нет оснований полагать, что Израиль захочет задействовать масштабные ресурсы против «Хезболлы», когда она сильна. По словам востоковеда, с большей долей вероятности ЦАХАЛ продолжит осуществлять подобные операции, призванные максимально ослабить группировку при помощи ударов по ее самому уязвимому элементу — руководящим и координирующим центрам. «Операции, которые Израиль может себе позволить, обладая техническим преимуществом и высокоэффективными спецслужбами, вполне его устраивают и позволяют с низкими затратами достигать максимального числа целей. Военная операция при этом не нужна», — сказал эксперт. Но даже в случае, если массовые взрывы пейджеров не привели к значительному урону, «Хезболла» все равно не располагает ресурсами, чтобы самостоятельно, без поддержки Ирана и помощи региональных союзников в Ираке, Сирии и Йемене, нанести более существенный удар по Израилю, чем совершались ранее, резюмировал он.



Эскалация, вероятно, помешает Нетаньяху реализовать свои планы уволить Галанта с поста министра обороны: конфликт между двумя политиками обострился из-за разногласий по поводу сделки с ХАМАС. Вероятный преемник Галанта Гидеон Саар недостаточно знаком с планом возможного наступления на Ливан, а потому его назначение, скорее всего, отложат, отмечает «Гаарец».



В Израиле также звучат опасения, что обострение может значительно отсрочить возвращение израильтян, эвакуированных с севера страны. С начала октября 2023 года свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. граждан Израиля и более 110 тыс. ливанцев.