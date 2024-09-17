Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»

Одним из последних сообщений экипажа батискафа «Титан» перед тем, как он затонул в июне 2023 года, было «здесь все в порядке», передает «Би-би-си» со ссылкой на данные Береговой охраны США (USCG).



USCG также представила маршрут «Титана» в день трагедии и продемонстрировала снимки его обломков, найденные в нескольких сотнях метров от затопления лайнера «Титаника», который находится на глубине 3,8 км в Северной Атлантике.



Погружение «Титана» началось 18 июня 2023 года в 09:17 по местному времени с базового корабля Polar Prince, его экипаж интересовался глубиной и весом батискафа, а также видно ли его на бортовом дисплее. «Связь была прерывистой, но примерно через час после погружения “Титан” передал сообщение: “Здесь все хорошо”, — сообщили в Береговой охране. Последнее сообщение о сбросе двух грузов экипаж батискафа отправил в 10:47 по местному времени с глубины 3 346 м, после чего связь была потеряна.



В ходе экспедиций “Титана” в 2021 и 2022 годы было зафиксировано 118 проблем с оборудованием, отметили в USCG. В этот период батискаф осуществил 13 погружений к “Титанику”. В частности, у него отказывали двигатели на глубине 3,5 тыс. м и разряжался аккумулятор.



В понедельник в США начались судебные слушания по этому делу. Принадлежащий компании OceanGate “Титан” затонул в июне 2023 года при погружении к “Титанику”. На его борту находились пять человек — директор OceanGate Стоктон Раш, пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли. Судебные слушания продлятся до конца сентября.