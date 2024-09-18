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Число пострадавших в Ливане увеличилось до 4 тыс., погибших — до 11

Число пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в Ливане выросло до четырех тыс., погибших — до 11. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд. Ранее сообщалось о 2750 раненых и девяти погибших. СМИ писали, что сдетонировали пейджеры, используемые движением «Хезболла».

Источник: AP 2023

Господин Абъяд сообщил об увеличении числа пострадавших и погибших в эфире телеканала «Аль Джадид». Его слова приводят «РИА Новости».

Первые взрывы произошли 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Изначально сообщалось, что пострадали десятки человек, но в течение часа количество раненых превысило тысячу человек. «Хезболла» заявила, что погибли два члена движения, в том числе сын члена ливанского парламента Али Аммар. Известно, что среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар ниже пояса».