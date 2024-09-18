Число пострадавших в Ливане увеличилось до 4 тыс., погибших — до 11

Первые взрывы произошли 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Изначально сообщалось, что пострадали десятки человек, но в течение часа количество раненых превысило тысячу человек. «Хезболла» заявила, что погибли два члена движения, в том числе сын члена ливанского парламента Али Аммар. Известно, что среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.