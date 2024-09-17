Военкор: Гудвин погиб во время ночной атаки беспилотника

По словам Коца, 87 полк, где служили бойцы, к выполнению наступательных и штурмовых действий не привлекался, его главной задачей было удержание уже освобожденных территорий. «Гудвин» и «Эрнест» в свою очередь редко появлялись в расположении своего подразделения и проживали в частном секторе, а пропуск мероприятий боевой подготовки и слаживания объясняли проведением испытаний БПЛА «нового типа».