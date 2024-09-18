В ЛНР введен режим ЧС из-за массовых пожаров

Руководитель администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Самойлов сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми пожарами. По его словам, возгорания на данный момент фиксируются в семи муниципалитетах республики. В некоторых населенных пунктах прошла эвакуация населения. По словам господина Самойлова, «говорить о какой-то стабилизации ситуации пока что преждевременно».
Согласно сообщению администрации региона, сейчас пожары наблюдаются в Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и Ровеньках. Самая сложная ситуация — в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципалитетах. Ликвидация огня осложняется погодными условиями. По словам Алексея Самойлова, порывы ветра в республике достигают 30 м/с.
Эвакуация населения прошла в Антрацитовском муниципалитете (количество эвакуированных не уточняется). Вывоз людей продолжается в Станице Луганской и в прилегающих к ней населенных пунктах. Господин Самойлов сообщил, что на данный момент из Станицы Луганской эвакуированы 30 человек. Для них подготовлены пункты временного размещения.
«Среди жителей Луганской Народной Республики обсуждается вопрос, связанный с поджогами, которые послужили причиной массовых пожаров. В рамках заседания штаба обороны Леонид Иванович Пасечник дал поручение силовому блоку проверить данную информацию», — рассказал Алексей Самойлов. Он добавил, что правоохранители представят по этому вопросу доклад. По состоянию на 17 сентября, по подозрению в умышленном поджоге никто не задержан.
В сообщении администрации говорится, что в ликвидации пожара задействованы сотрудники МЧС России, а также пожарные из Волгоградской области и Станицы Луганской. В ближайшие сутки в регион должны прибыть пожарные из еще трех регионов, каких — не уточняется.