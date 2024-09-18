В ЛНР введен режим ЧС из-за массовых пожаров

Руководитель администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Самойлов сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми пожарами. По его словам, возгорания на данный момент фиксируются в семи муниципалитетах республики. В некоторых населенных пунктах прошла эвакуация населения. По словам господина Самойлова, «говорить о какой-то стабилизации ситуации пока что преждевременно».